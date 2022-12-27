Станом на вівторок, 27 грудня, ворог тримає у Чорному морі до 10 кораблів. Серед них є ракетоносії. Про це повідомляє ВМС України.

Так, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, у тому числі три ракетоносія "Калібрів". Їхній загальний залп складає 16 ракет.

Тим часом у Середземному морі окупанти тримають 9 кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.