рф вивела в Чорне море десяток кораблів: скільки ракет напоготові [ Редагувати ]
Станом на вівторок, 27 грудня, ворог тримає у Чорному морі до 10 кораблів. Серед них є ракетоносії. Про це повідомляє ВМС України.
Так, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, у тому числі три ракетоносія "Калібрів". Їхній загальний залп складає 16 ракет.
Тим часом у Середземному морі окупанти тримають 9 кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 72 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.
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