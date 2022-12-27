Війська рф атакували підприємство критичної інфраструктури у Херсоні [ Редагувати ]
У вівторок, 27 грудня, окупанти завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури в Херсоні. Вибиті вікна не тільки в будівлі підприємства, а й у поряд розташованих будинках: на станції екстреної медичної допомоги, в дитячому садку, також зазнав руйнування в приватному будинку.
За словами Янушевича, люди через атаку не постраждали.
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