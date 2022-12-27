Бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога [ Редагувати ]
Бійці територіальної оборони провели тренування на північних ділянках кордону, в рамках якого відпрацьовували зачистку об’єктів від ворога. Про це повідомляють Збройні сили України.
Днями на північних ділянках кордону відбулося тренування тактики та дій малими групами окремих підрозділів Сил ТрО ЗСУ.
Зазначається, що під час зачистки об’єктів від противника вступили в взаємодію військові стрілецького батальйну 120 бригаду тероборони ЗСУ та підпорядковані підрозділи Нацгвардії.
Бійці відпрацьовували швидкість та алгоритм дій в умовах близьких до бойових.
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