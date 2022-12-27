В Україні оголошено масштабну тривогу: у білорусі піднято винищувач [ Редагувати ]
У вівторок, 27 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Тим часом у білорусі підняли у небо російський винищувач.
Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України, починаючи з 14:42.
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