Україна повернула тіла 42 загиблих військових [ Редагувати ]
У вівторок, 27 грудня, відбулася чергова передача тіл військових. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Україні вдалося повернути додому ще 42 загиблих захисників.
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл - доставили 42 загиблих.
Як зазначено, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.
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