Гайдай пояснив стратегічну важливість деокупації Кремінної [ Редагувати ]
Українські військові за допомогою звільнення Кремінної від російських окупантів зможуть розбити вороже угруповання на дві частини.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти встигли добре підготуватися до оборони Кремінної, зокрема провести мінування, а також підтягнути техніку та резерви.
"Вони чітко розуміють, що якщо настане час і Кремінна буде деокупована ЗСУ, то вони втратять стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У них тоді будуть дуже невеликі шанси навіть біля Бахмута продовжувати постійно такі атаки, які вони зараз проводять, тому що їхнє угруповання може бути розбите на дві частини", - зазначив Гайдай.
Він також підкреслив, що звільнення Кремінної відкриє і напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.
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