Зеленський анонсував звернення до Ради: про що має намір говорити [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський анонсував своє щорічне звернення до парламенту та назвав основні теми виступу.
"Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час", - наголосив президент України.
За його словами, у щорічному зверненні до Верховної Ради він і представить свій погляд на реалізацію окреслених вище завдань.
"Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік", - додав глава держави.
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Щорічне звернення Зеленського відбудеться в парламенті до кінця року. З міркувань безпеки влада не анонсує і не називає час виступу президента. Торік щорічне послання Зеленського було 1 грудня
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