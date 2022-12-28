Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням [ Редагувати ]
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням. Воно відбувалось у закритому режимі.
Промова Зеленського була присвячена відповідальності росії за воєнні злочини, єдності нації, завданням держави для перемоги над рф, посиленню міжнародного тиску на загарбника, трансформації енергосистеми, а також розбудові військово-промислового комплексу.
Головна мета України - відновити територіальну цілісність, звільнити всіх українців з полону і перебудувати державу.
На засіданні у повному складі були присутні уряд, головнокомандувач Валерій Залужний, іноземні дипломати, а також родини загиблих військових. Після промови Зеленського відбулося нагородження військових.
Головні тези
- Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.
- Наша мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.
- Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС.
- З початку повномасштабного вторгнення відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь,
- Український військово-промисловий комплекс буде одним з більш прогресивніших.
- Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).
- Єдність це те, що ми маємо зараз берегти.
- Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу.
- Наша країна стане лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію.
- Кількість терміналів Starlink доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час.
- Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
- Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.
- Бізнес це також захист України, податки це також безпека. На оборону за рік спрямовано більш як 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки коштом внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.
- Наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення.
- Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів.
- Відбудова України буде найбільшим економічним проектом Європи. Будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму.
- Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.
- Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.
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