У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням. Воно відбувалось у закритому режимі.

Промова Зеленського була присвячена відповідальності росії за воєнні злочини, єдності нації, завданням держави для перемоги над рф, посиленню міжнародного тиску на загарбника, трансформації енергосистеми, а також розбудові військово-промислового комплексу.



Головна мета України - відновити територіальну цілісність, звільнити всіх українців з полону і перебудувати державу.

На засіданні у повному складі були присутні уряд, головнокомандувач Валерій Залужний, іноземні дипломати, а також родини загиблих військових. Після промови Зеленського відбулося нагородження військових.

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