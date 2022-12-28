Президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім здобуття статусу кандидата на вступ до ЄС, Україна згуртувала увесь світ у боротьбі за свободу та мир. Настає час для початку переговорів щодо членства в союзі.

Про це він сказав під час виступу перед Верховною Радою.

За його словами, Україна вже давно заслуговує на статус кандидата на вступ в Європейський союз. Водночас цього року, наша країна досягла дещо більшого.

Україна - зцементовує. Зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це - головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає.

За словами Зеленського, Україна довела факт того, що без нашої країни жодне обʼєднання в Європі не буде сильним.