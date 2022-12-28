"Настав час для переговорів щодо членства України в ЄС" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім здобуття статусу кандидата на вступ до ЄС, Україна згуртувала увесь світ у боротьбі за свободу та мир. Настає час для початку переговорів щодо членства в союзі.
Про це він сказав під час виступу перед Верховною Радою.
За його словами, Україна вже давно заслуговує на статус кандидата на вступ в Європейський союз. Водночас цього року, наша країна досягла дещо більшого.
Україна - зцементовує. Зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це - головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає.
За словами Зеленського, Україна довела факт того, що без нашої країни жодне обʼєднання в Європі не буде сильним.
І саме тому в усіх країнах Європейського союзу впевнена більшість громадян підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС, і більшість бачить нас в Альянсі. Настає час для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі.
по темі
Євросоюз збільшить фонд надання військової допомоги Україні на €2 млрд Наразі граничний розмір фонду становить €6 млрд для фінансування військової допомоги на 2021-2027 роки.
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу він звернувся до українців зі щорічним посланням.
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді
У вівторок, 27 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача