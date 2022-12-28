У Києві завершився візит міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, в ході якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив у власному каналі Зеленський, на зустрічі з міністром вони обговорили безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України.

"Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції. Дякую їй за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей Сил оборони", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський подякував всьому французькому народу та всім причетним до організації підтримки у вирішенні фінансових, гуманітарних та інших питань допомоги нашій країні, зокрема конференції, яка допомогла зібрати для України значні кошти.