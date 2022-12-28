Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У Києві завершився візит міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, в ході якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.
Як повідомив у власному каналі Зеленський, на зустрічі з міністром вони обговорили безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України.
"Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції. Дякую їй за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей Сил оборони", - наголосив президент.
Крім того, Зеленський подякував всьому французькому народу та всім причетним до організації підтримки у вирішенні фінансових, гуманітарних та інших питань допомоги нашій країні, зокрема конференції, яка допомогла зібрати для України значні кошти.
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