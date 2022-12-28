Резніков домовився про продовження поставок ППО Україні з головою Міноборони Франції [ Редагувати ]
Джерело: DW
Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО нашій країні.
Про це повідомляє Резніков у Twitter.
"Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба", - написав український міністр за підсумками переговорів.
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