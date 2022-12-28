Названо кількість військ рф у Білорусі [ Редагувати ]
Станом на сьогоднішній день на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів. Цього недостатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі.
Про це повідомляє голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону.
За його словами, загроза можливого наступу з території Білорусі зберігається, але реальних можливостей у ворога наразі немає.
"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угрупування, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання щодо повторного наступу на територію України", - наголосив Дейнеко.
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