Попереду непростий рік, але ми дійдемо до перемоги - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Наступний рік для України буде непростим, але Збройні сили разом із українським народом у результаті дійдуть до перемоги. Головне - не втрачати людяності.
Про це повідомляється у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
"Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом", - сказав Зеленський.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім здобуття статусу кандидата на вступ до ЄС, Україна згуртувала увесь світ у боротьбі за свободу та мир
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу він звернувся до українців зі щорічним посланням.
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді
У вівторок, 27 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача