Наступний рік для України буде непростим, але Збройні сили разом із українським народом у результаті дійдуть до перемоги. Головне - не втрачати людяності.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

"Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом", - сказав Зеленський.