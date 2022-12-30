Ковід скасовано? Попри прогнози медиків щодо нової великої хвилі коронавірусу, він здає свої позиції. Проте медики говорять про масштабне поширення гострих респіраторних захворювань, яке накрило всю Україну. З початку сезону перехворіло понад мільйон 300 тисяч українців. Це дані центру громадського здоров'я МОЗу. Та чи можна говорити про епідемію? І хто в найбільшій небезпеці через віруси? Про це - далі в сюжеті.

На Прикарпатті від вересня фіксують стрімке зростання кількості хворих. Спершу - на ковід. А останні два місяці інфекційну естафету перехопили грип та ГРВІ. І з кожним днем хвиля респіраторних захворювань - набирає обертів. За останній тиждень - понад вісім тисяч нових недужих.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги:

У нас цього року епідемія була абсолютно не очікувана гострих респіраторних інфекцій. Хвиля ковіду була дуже слабенька, це був омікрон, який швидко закінчився, натомість почалася величезна хвиля гострих респіраторних інфекцій по типу парагрип.

Іванна Клим, в.о. генерального директора Івано-франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Хвиля ковіду не відбулася, бо люди вакцинуються, люди свідомі. Це люди середньої тяжкості та з невисоким ризиком.

На респіраторні інфекції на Івано-Франківщині хворіють цілими родинами. Фіксують в області і летальні випадки. Минулого тижня померло дві людини.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги:

Дуже часто ми зараз фіксуємо на сьогоднішній момент клінічно грип. Причому класичний грип і настільки важкі форми парагрипу, коли хворіє вся повністю родина із високим ризиком бронхоспазмів. І якщо, наприклад вчасно не діагностувати і бронхоспазм не зняти, то кожен лікар знає, що ускладнення у вигляді бронхіту і пневмонії дуже швидко розвивається.

В Україні циркулює чотири штами грипу - Вікторія, Австрія, Пхукет та Дарвін.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Ми були готові до циркуляції цих штамів і буквально тиждень назад ми отримали підтвердження з Києва, тобто з лабораторії, що у нас на території області циркулює штам вірусу грипу А, тобто це той Дарвін, який зараз був підтверджений у тих двох летальних випадках.

Від початку епідсезону захворіло майже 70 тисяч прикарпатців. І більше половини з них діти. Обласна дитяча лікарня - нині переповнена.

Тарас Мельник, генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні:

Ми стараємося призупиняти планову госпіталізацію по рекомендації міністерства охорони здоров'я. Хворіють діти, практично не можна сказати, що який вік менше, а якийсь більше, від новонароджених до 18 років. І найчастіше від року до трьох.

На ковід та грип можна заразитися одночасно, кажуть медики. Тож існує ризик тяжкого ураження легенів, а отже - значно складніший перебіг хвороби.

Іванна Клим, в.о. генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Дуже багато пацієнтів, які поступають з ко чи суперінфекцією - тобто пацієнт, який одночасно хворіє і ковід - позитивний тест і позитивний ПРЛ до грипу. Воно тяжче протікає. Люди ці є переважно кисневозалежні.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

На мою думку, зараз йде таке нашарування вірусу грипу нових штамів, які прогнозували у ВООЗ на цей рік і нашарування із тим ковідом 19 який активно циркулює, який нам дав менші симптоми серед людей, які інфіковані були, але дав більшу кількість летальних випадків.

Епідсезон ГРВІ та грипу, за прогнозами медиків, триватиме до кінця квітня.