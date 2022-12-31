Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готуються сьогодні пізно ввечері вдарити ракетами по обласному центру.

Про це повідомляється в Telegram керівника ОВА.

За його словами, планується щонайменше один залп ракетами протиповітряного комплексу С-300.

"Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - наголосив керівник Миколаївської ОВА.

Тому рекомендується прислухатися до повітряних тривог, до їх закінчення залишатися в укритті і по можливості дотримуватися правила "двох стін".