Кім попередив про обстріл Миколаєва окупантами [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готуються сьогодні пізно ввечері вдарити ракетами по обласному центру.
Про це повідомляється в Telegram керівника ОВА.
За його словами, планується щонайменше один залп ракетами протиповітряного комплексу С-300.
"Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - наголосив керівник Миколаївської ОВА.
Тому рекомендується прислухатися до повітряних тривог, до їх закінчення залишатися в укритті і по можливості дотримуватися правила "двох стін".
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