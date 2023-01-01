Про влаштовані росіянами катівні, про полонених і звільнених із полону, про масштабні порушення наших прав

Росія вчинила в Україні понад 60 тисяч воєнних злочинів. Це дані, оприлюднені Офісом Генерального прокурора України. А ось інформація від Нацполіції: на деокупованих територіях - у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях поліцейські виявили 1116 тіл загиблих. І це - цивільні люди...

Про влаштовані росіянами катівні, про полонених і звільнених із полону, про масштабні порушення наших прав і про те, як будемо відстоювати ці права - Ніна Коломієць поговорила з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини - Дмитром Лубінцем. І його інтервʼю - далі.