Останній день минулого року був і трагічним, і радісним. Масована ракетна атака, цілями якої стали цивільні обʼєкти - житлові будинки. І обмін полоненими.

До нового року вдалося повернути 140 українців. А ще - собаку, який потрапив у полон на "Азовсталі"... Адже Україна своїх не полишає. Але скільки іще наших людей в руках в окупантів? Як і коли визволимо бранців? На скільки масованих атак вистачить ракет у росії? І чи станеться злам у війни цієї весни?

Про це Ірина Баглай поспілкувалася із Вадимом Скібіцьким, представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.