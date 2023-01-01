Інтервʼю із представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадимом Скібіцьким [ Редагувати ]
Останній день минулого року був і трагічним, і радісним. Масована ракетна атака, цілями якої стали цивільні обʼєкти - житлові будинки. І обмін полоненими.
До нового року вдалося повернути 140 українців. А ще - собаку, який потрапив у полон на "Азовсталі"... Адже Україна своїх не полишає. Але скільки іще наших людей в руках в окупантів? Як і коли визволимо бранців? На скільки масованих атак вистачить ракет у росії? І чи станеться злам у війни цієї весни?
Про це Ірина Баглай поспілкувалася із Вадимом Скібіцьким, представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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