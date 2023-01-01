Під час обстрілів Хмельницького у суботу, 31 грудня, була поранена 22-річна дівчина. 1 січня вона померла у лікарні. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм.



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Нагадаємо, 31 грудня росія завдала ракетного удару не лише по Хмельницькому, а й Києву, Житомиру та Запоріжжю. За даними Генштабу ЗСУ, впродовж останньої доби по Україні вдарили 20 ракет, 12 збила ППО.