У Хмельницькому російська ракета вбила 22-річну дівчину [ Редагувати ]
Під час обстрілів Хмельницького у суботу, 31 грудня, була поранена 22-річна дівчина. 1 січня вона померла у лікарні. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм.
Співчуття рідним та близьким! Орки, горіти вам у пеклі!
Нагадаємо, 31 грудня росія завдала ракетного удару не лише по Хмельницькому, а й Києву, Житомиру та Запоріжжю. За даними Генштабу ЗСУ, впродовж останньої доби по Україні вдарили 20 ракет, 12 збила ППО.
по темі
Травми різного ступеня отримали десятки мирних жителів, восьмеро - у важкому та надважкому стані. За життя поранених борються медики. А комунальники відновлюють будинки.
Росіяни запустили ракети по Україні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки й автомобіль у Дарницькому районі Києва, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізували
По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили протиповітряної оборони збили. Є два попадання в електропідстанцію. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Вранці 29 грудня на території Білорусі впала українська ракета комплексу С-300. Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство "Белта"