Ракетний обстіл Києва: що відомо про жертви та руйнування (фото, відео) [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель людини під час ракетного обстрілу росіян 31 грудня.
За словами очільника столиці, на даний момент у Києві загинув літній чоловік, та 11 постраждалих у трьох місцях вибухів у Солом’янському районі та Печерському районах.
Поранено журналіста японського видання "Асахі Сімбун" Ватару Секіта.
У Києві вибухом знищено фасад 4-зіркового готелю Alfavito.
Вибуховою хвилею вибило вікна у палаці "Україна".
Також уламки ракети впали на приватний будинок у Протасовому Яру.
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