Ракетний удар на Новий рік: що відомо [ Редагувати ]
У Миколаєві внаслідок ракетного удару є пошкодження житлових будинків та поранені. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
У Запоріжжі пошкоджено житлові будинки, є постраждалі. Повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
У Хмельницькому поранено щонайменше 4 людей, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
Кілька прильотів зафіксовано у Києві, повідомив мер Кличко. У Солом'янському районі загинув чоловік, поранені три жінки.
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