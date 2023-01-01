Рік - новий, а отже - неодмінно варто чекати змін. Що буде з зарплатами і пенсіями? Чи зростуть податки? Хто платитиме більше в держбюджет, а хто з того ж держбюджету отримуватиме вищі доплати? Як зміняться тарифи? Та як держава планує допомогти економити українцям на електроенергії? Про всі цьогорічні зміни готова розказати Анна Каменєва.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Найважчий рік в історії України - позаду. Нарешті. Та що несе нам рік новий? Які зміни чекають на нас із вами вже відсьогодні? Що може змінитися впродовж року? І чи власне - попри велику війну - чи зможуть гаманці українців таки потовстішати? Про все по порядку.

Найперше, що усіх цікавить - звісно, доходи. Скільки зароблятимемо та чи не з'їсть можливі підвищення інфляція, яка за прогнозом - цьогоріч сягне 28%. Тобто на стільки в середньому зростуть ціни.

Всі показники та прогнози - прописані в держбюджеті на цей рік. Отож мінімальна зарплата, яка в жовтні попри все таки трохи зросла - цьогоріч не зміниться. Українці отримуватимуть мінімалку - 6700. Жодних індексацій зарплат - не буде. Жодних зростань - у планах немає. Поки що.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

Якщо показники бюджету власне нам будуть дозволяти говорити про підвищення, то ми будемо про це відповідно вносити зміни або ініціювати певні програми.

Мінімальна пенсія. Зростала торік двічі. Не набагато. Востаннє - у грудні - на 66 гривень. І стала 2093 гривні. На такому ж рівні залишиться і цьогоріч. Але так буде лише кілька місяців. Бо уряд планує проіндексувати ці виплати. Всім пенсіонерам.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

У нас передбачено єдину дату проведення індексації - це починаючи з 1 березня і там враховуються певні показники зростання заробітної плати, інфляцію. Зараз я ще не можу конкретні цифри, звичайно, сказати, бо немає завершеного періоду.

До слова, мінімальна пенсія зросла місяць тому саме через збільшення прожиткового мінімуму. І ця цифра - у 23-му році не змінюватиметься. Це 2859 гривень. Чому важливий розмір прожиткового мінімуму? Бо саме від нього залежить і розмір більшості соцвиплат. А ще - аліментів, штрафів і зарплат бюджетників.

Щодо соцвиплат. Аби отримати грошову допомогу, відсьогодні деяким категоріям населення доведеться заново подавати документи. Розберемося детальніше. Почнемо із тих, хто зобов'язаний оновити дані.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

У нас є допомога, які базуються на адресному підходу. Тобто ми говоримо це малозабезпечені сім'ї, це одинокі матері, там, де в основу визначення права і розміру лягають все-таки доходи. Тому для цих категорій населення потрібно буде оновити інформацію з рахуванням того, які зміни сталися в складі сім'ї в доходах і відповідно буде визначено вже відповідний розмір допомоги. Але враховуючи сьогоднішні тенденції стосовно доходів - в багатьох випадках люди можуть отримати більше.

Решті - соцвиплати будуть подовжені автоматично. Зокрема:

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

Для громадян, які проживають в тимчасово окупованих населених пунктах, а також в зоні проведення бойових дій,збереження всього того, що вони отримували станом на початок ведення воєнного стану, тобто по суті станом на лютий 2022-го.

А як щодо виплат внутрішньо переміщеним особам? Із січня - така допомога теж буде продовжена.

Нагадаю, ті, у кого є статус ВПО, можуть отримати по дві тисячі гривень на дорослого, три тисячі - на кожну дитину. Кошти, як і раніше нараховуються - на банківську картку.

Виплати, як і раніше, окрім переселенців, отримуватимуть ті, у кого житло зруйноване. Для цього потрібно подати заявку в "Дії".

Тепер до того, що платимемо ми. Почнемо із податків. Ставки майже не змінилися. Утім суми - в деяких випадках виросли. Йдеться приміром про єдиний податок для ФОПів. Через зростання прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, їм доведеться платити більше.

А як щодо пільг для бізнесу. Деякі - цьогоріч подовжать, деякі - скасують. Так, спрощену 2% систему єдиного податку - таки планують відмінити.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики:

Відміна 2-відсоткової системи єдиного податку. Це така система, яка відіграла свою роль, виконала свою роль, ми її ввели на початку війни. З метою вивести економіку з оцепініння і більше 300.000 суб'єктів господарювання по країні перешли на 2-відсоткову систему сплати єдиного податку. Однак на сьогодні вочевидь є підстави для того,аби її відмінити десь з 1 липня.

Також - і це прописано в меморандумі з МВФ - цьогоріч планують повернути податкові перевірки бізнесу та касові апарати в торгівлю. А з цим - і штрафи.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики:

Можливо, ми будемо вести мову про зменшення розмірів штрафів чи якщо говорити про документальне,перевірка, можливо, ми будемо робити їх з обмеженнями щодо тих регіонів, які постраждали від системного вимикання електроенергії чи якимось іншим чином. Тобто сама процедура вона буде обговорюватися.

А от пільги на ввезення генераторів та Старлінків - від січня лише починають діяти. На днях запрацює новий закон. Тож не доведеться платити ні мито, ні ПДВ. Стосується це і відправлень поштою.

Ну а далі не про пільги, а про нові податки. Відсьогодні запрацювала норма закону про землю. Тож землевласники платитимуть новий збір - так зване мінімальне податкове зобовʼязання.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики:

Встановлюється певна сума з гектару, який обробляється сільськогосподарським підприємством, яка повинна бути сплачено в бюджет з всіма податками. Людина не сплачує податок на доходи фізичних осіб, не сплачує податок на землю чи єдиний податок, не сплачує просто обробляє землю в чорну, то людина повинна доплатити до визначених в законі сум. Ця сума визначається як відсоток від нормативно грошової оцінка землі.

Відсьогодні запрацювала і норма про податки для обмінних пунктів. Тепер за кожну "точку" власники платитимуть від 7 до 20 тисяч гривень. І це - ще одна можливість поповнити держбюджет, адже за даними НБУ, обмінники, ймовірно, ухиляються від сплати податків.

Тепер до тарифів. Узимку комуналка не зростатиме. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Тож тут нічого не зміниться. Принаймні до літа.

Електроенергія. До кінця березня ціна - така ж як і була. Гривня 44 копійки, якщо ви споживаєте до 250 кіловат на місяць, і гривня 68 - якщо більше.

Більше платити цьогоріч доведеться за холодну воду та водовідведення. Тариф зростатиме двічі - відсьогодні і з 1 липня. Ціна буде на 10-30% вищою. Залежить від області. Є регіони, де вартість послуги залишиться не змінною. Це ті, що найбільше постраждали від бойових дій - Миколаївщина, Харківщина та Херсонщина.

Якщо ж комуналка вам - не по кишені, не забувайте про субсидії. Відтепер їх нараховуватиме Пенсійний фонд. І заново подавати документи не треба. Із цього року Пенсійний фонд також займеться і виплатою лікарняних. Адже фонд соціального страхування - ліквідовано.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

Для людини абсолютно нічого не зміниться. Дивіться, людина, яка захворіла, вона звертається до лікаря,оформлюється як і раніше електронна лікарняне її. Приходить код з підтвердженням того, що документи або інформація потрапила в систему і вона чекає на свої виплати - частину від роботодавця, частину від соціального страхування. Все. Їй же все одно хто фізично платитиме ці кошти.

А ще цьогоріч усі українці зможуть безкоштовно отримати лед-лампочки. Старі лампи розжарювання, які неекономні і споживають майже у сім разів більше електроенергії, ніж лед - відсьогодні можна буде обміняти. 5 лампочок - в одні руки. Заявку на обмін можна залишити в "Дії" або у відділенні "Укрпошти".

Ну і найголовніша - зміна у 2023 році, на яку всі чекають і яка, я впевнена, обовʼязково буде - це наша перемога.