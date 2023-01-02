За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 російських цілей [ Редагувати ]
ППО
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 ворожих цілей.
Повітряна тривога тривала понад 4 години.
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