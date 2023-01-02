В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після нічної атаки росіян [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Ситуація в енергосистемі України повністю контрольована після нічної атаки росіян за допомогою дронів-камікадзе Shahed.
Про це повідомляє "Укренерго".
При цьому внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - сказано у повідомлення.
При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.
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