На самому почтку 2023 року країна дізналася красномовну статистику війни з перших вуст.

Про це повідомляє в Telegram головнокомандуючий Збройними силами України Валерія Залужного.

Генерал підбив підсумки 2022 року і навів такі цифри про діяльність ЗСУ:

звільнено 40% окупованих після 24 лютого територій і 28% всієї території, окупованої росією;

наразі ворог стримується на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 км, у тому числі активна лінія фронта становить 1500 км;

знищено понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків, 6 тисяч бойових бронемашин, близько 300 бойових літаків і 270 гелікоптерів ворога, 2 тисячі артилерійських систем і 420 систем залпового вогню, ліквідовано майже 1900 повітряних цілей;

підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів відбувається на територіях 17 європейських країн, загалом держави-партнери підготували понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ;

понад 1000 важкопоранених українських військових відправлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Італії, Румунії, США, Ізраїлю;

забезпечено евакуацію понад 600 тисяч цивільних громадян з районів ведення воєнних дій;

супроводжено і розподілено понад 2 млн тонн гуманітарних вантажів для цивільного населення в районах ведення бойових дій та на деокупованих територіях;

знешкоджено майже 42 тисячі одиниць вибухонебезпечених предметів, очищено понад 1,346 тисяч га землі, майже 21,2 га лісової місцевості, майже 135 км ліній електропередач, 39 км газопроводів, понад 1,82 тисяч км доріг і понад 165 тисяч квадратних метрів будівель;

збудовано чотири мости загальною довжиною 188 м.

Окремим рядком генерал Залужний відзначив кількість українських військових та їхніх підрозділів, нагороджених державними нагородами за мужність і герозм:

29 тисяч військових, з них 160 військовослужбовцям присвоєно звання "Герой України";

44 військові частини отримали почесні відзнаки "За мужність і відвагу",

59 бригадам та 2 окремим батальйонам вручено бойові прапори.

"Щодня ЗСУ б'ються не тільки за Україну, але й за близьку нам по духу Європу, за збереження миру, безпеки та свободи у всьому світі. І ми обов'язково переможемо!", - констатував головнокомандуючий.