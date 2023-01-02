Війська рф, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штабу ЗСУ.

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали цивільної інфраструктури, використовуючи БПЛА "Шахед-136". Всі дрони були збиті.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу ворога уточнюються.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – за позиціями його зенітно-ракетних комплексів.