Війська рф зазнають великих втрат - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Війська рф, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штабу ЗСУ.
Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали цивільної інфраструктури, використовуючи БПЛА "Шахед-136". Всі дрони були збиті.
31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу ворога уточнюються.
Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – за позиціями його зенітно-ракетних комплексів.
по темі
Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть до кінця опалювального сезону 2023 року
До тимчасово окупованого села Урзуф, що знаходиться під Маріуполем, прибули мобілізовані росіяни разом із технікою
СБУ повідомила про підозру голові центробанку рф Ельвірі Набіулліній, яка запроваджує "рубльову зону" в окупованих регіонах України.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн
путін записав своє традиційне новорічне звернення на тлі ряжених у військову форму людей, на концерт запросили офіцерів та воєнкорів. При цьому під бій курантів на Червоній площі поліція пакувала в автозаки тих, хто прийшов святкувати. А москва привела у підвищену готовність свою ППО.