Буданов анонсував нові удари по території рф [ Редагувати ]
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у новому році удари по військових об'єктах на території росії продовжаться, також вони завдаватимуться далі вглиб території країни. Про це повідомляє ABC News.
Крім того, підтвердити причетність України до атак російських авіабаз, голова ГУР МО України відмовився, але пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.
На запитання щодо ударів по Криму він відповів:
Крим - це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю.
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