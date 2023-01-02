В окупованому Севастополі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що у місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому зазначається, що над Севастополем буцімто збили безпілотник.
Окупаційний "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.
У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі.
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