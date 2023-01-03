Роналду представили в статусі гравця "Аль-Насра" (аідео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Аравійський гранд "Аль-Наср" презентував зіркового новачка команди – п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
37-річний португалець відвідав першу прес-конференцію у статусі футболіста "Всесвітнього клубу". Він перебрався до Саудівської Аравії вільним агентом після розриву контракту з "Манчестер Юнайтед".
Роналду відповів на запитання журналістів разом із президентом "Аль-Насра" Муслі Аль-Муаммаром і головним тренером команди Руді Гарсією. Опісля португальський форвард познайомився з новими партнерами по команді в роздягальні, а згодом вийшов на газон домашньої арени гранда – "Мрсул Парк". Там його привітали 30 тисяч уболівальників.
"Аль-Наср" став п'ятим клубом у кар'єрі Роналду. Виховав зірку лісабонський "Спортінг", звідки він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". Перед сезоном 2021/22 повернувся до "Юнайтед".
Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Імовірно, після завершення угоди з аравійцями португалець матиме роль амбасадора заявки королівства на ЧС-2030.
Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023
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П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" португалець Кріштіану Роналду підписав контракт з футбольним клубом "Аль Наср" із Саудівської Аравії. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya. Подробиці угоди не наводяться, відомо, що контракт розрахований до літа 2025 року
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