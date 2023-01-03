45 силових трансформаторів та півсотні генераторів. І це об'єми тільки одного гуманітарного вантажу для України від Азербайджану. З самого початку повномасштабного вторгнення ця країна допомагає нам усім: від продуктів харчування до палива. Фури та борти до України відправляються регулярно. Більше про допомогу від азербайджанського народу у сюжеті.

Російські ракетні атаки. Пожежі. Темрява. І шум генератора - як життя і перемога над пітьмою.

Генератори, підстанції, акумулятори - зараз у топі міжнародної допомоги для України. Комплектуючі для енергоструктури їдуть тоннами! І цей вантаж - не аби як російську федерацію дратує! Не менше, ніж Західний арсенал.

Тарас Загородній, політолог:

Звичайно, що це викликало таку реакцію росіян, які незадоволені тим, що відбувається. Тому що вони сподівались, що вони зруйнують енергетичну інфраструктуру та українці будуть вимагати мирну угоду з росією на їх умовах. Так не сталось. Майже всі країни світу почали допомагати Україні. В тому числі й Азербайджан.

Чотири вантажівки. 52 з половиною тони. 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Це один з останніх пакетів допомоги Україні від Азербайджану. Ця допомога далеко не перша.

Владислав Каневський, Надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджанській Республіці:

Вот уже две недели отправляется гуманитарный груз для Украины. Я, пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить весь азербайджанский народ за то, что в столь критическое время, сложное время для Украины, вы оказываете нужную для нас помощь.

Мы, азербайджанцы, собрались и отправили вам генераторы. Я знаю, что сейчас детям Украины очень сложно. Потому что сейчас у них нет ни света, ни тепла. Я надеюсь, что эти генераторы, направлены Азербайджанским народом, помогут провести Новый Год в тепле.

Це відео - доказ підтримки українців. Маленькі азербайджанці зібрали кошти на генератори для України. Кілька тижнів, і гуманітарна допомога вже на Харківщині.

Да, этот тяжелый процесс был на протяжении нескольких недель. Мы очень благодарны за помощь, которую вы оказываете. С Азербайджана, Турция, Болгария, только потом попала в Украину. 15 долгожданных генераторов. Это громадная помощь от вас.

Азербайджан нещодавно звільнив окуповану частину своєї території - Карабах. Боротьба тривала десятиліття. Там і зараз неспокійно. Приміром, азербайджанці вже місяць протестують біля Шуші. На дорозі, що веде до Вірменії.

Тарас Загородній, політолог:

Там іде використання, незаконне використання Азербайджанської землі компаніями, які експлуатують надра. Азербайджанські. Під прикриттям, в тому числі "російських миротворців". Тому, говорити, що щось несправедливо - я б говорив дуже обережно. Я вважаю, що Азербайджан діє у відповідності до своєї конституції, на своїй території. Що стосується "російських миротворців", враховуючи, що вони більш прихильні до Вірменії - це і не є великою таємницею. То, звичайно, що Азербайджан хоче витіснити російських миротворців, які фактично не дають можливості отримати контроль над так званим Нагірним Карабахом.

Чи будуть продовжуватися поставки гуманітарної допомоги в Україну з Азербайджану? Вочевидь, так.