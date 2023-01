росія поступово занурюється у хаос. Війна, яку вона веде проти України, послаблює рф.

Про це повідомляє уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін у Twitter.

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, облави на вулицях, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах - останні дані свідчать про те, що росія занурюється у хаос", - написав він.

Жарін наголосив, що у рф наростає економічна криза, а держава не в змозі надати своїм громадянам навіть базові послуги.

"Війна, що ведеться проти України, послаблює росію. Це хороша новина", - додав польський урядовець.

Massive detentions in Moscow, panicked moves of internal services, raids on the streets, fires destroying Russian towns, explosions in military bases – latest data indicate that Russia is plunging in chaos. pic.twitter.com/wF8TVIPt4e