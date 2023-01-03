"росія кине все, щоб відстрочити поразку" - Зеленський [ Редагувати ]
росія спробує кинути все і всіх, хто в неї залишився, для того, щоб перевернути хід війни і відстрочити поразку.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, він провів сьогодні чотири міжнародні розмови - з прем'єрами Канади, Нідерландів, Британії та Норвегії.
Він зазначив, що такі переговори невипадкові, оскільки вони відбуваються напередодні нових мобілізаційних процесів, які готує держава-терорист. І зараз той момент, коли необхідно разом з партнерами посилити оборону нашої країни.
"Ми не сумніваємося, що нинішні господарі росії кинуть все, що в них залишилося, і всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба нового наступу має провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста... росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", - наголосив Зеленський.
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