Окупанти атакували ракетами Запоріжжя: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок увечері, 3 січня, у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне" .
Водночас місцеві жителі інформують, що у місті перед тривогою було чути чотири вибухи.
"Чули їх у кількох районах Запоріжжя", - пишуть місцеві Telegram-канали.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що ворог атакував ракетами околиці міста.
"Унаслідок "прильоту" на об'єктах цивільноі інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена", - вказав посадовець.
Наразі на місці події працюють відповідні служби.
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