У середу вночі, 4 січня, у тимчасово окупованому Севастополі, у Криму, пролунали вибухи, які чули місцеві жителі в різних районах. Про це повідомляють кримські Telegram-канали.

Вже під ранок у середу гучний вибух пролунав у районі Фруктового. Як пишуть у пабліку "Чп / Севастополь", "гримнуло так, що вікна затремтіли".

Також повідомляється про звук вибуху у районі Солдатського.

Ще ввечері у вівторок, 3 січня, жителі іншого міста - Сімферополя - у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек. Пізніше "по лінії оперативної служби" у Сімферополі запевнили, що жодних подій не було зафіксовано, і протиповітряна оборона не працювала, а "хлопів - немає". У Бахчисараї, як стверджувалося в Telegram-каналі "Чп / Симферополь" - аналогічно.

При цьому представники окупаційної "влади" не коментували нічні звуки вибухів у Севастополі. У мережі висловлюють припущення, що вони були пов'язані з роботою систем російських ППО.