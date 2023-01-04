У середу зранку, 4 січня, у Херсоні пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошували. Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що спочатку "прильоти" були в Олешках, а потім вибухи у Херсоні.

У військовій адміністрації області наразі не підтвердили цю інформацію. Однак там розповіли, що за минулу добу ворог 73 рази обстріляв територію області, застосувавши артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

По Херсону окупанти вдарили 11 разів, внаслідок чого постраждали будинки, суднобудівний завод і газопровід.

Внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.