У селі Василівка Запорізької області ЗСУ розбомбили комендатуру окупантів (відео) [ Редагувати ]
У селі Василівка в окупованій частині Запорізької області потрапила під обстріл будівля військової комендатури росіян. Про це повідомив представник окупаційної влади Володимир Рогов.
За його словами, є загиблі та поранені. Рогов стверджує, що ЗСУ вели вогонь з HIMARS, було щонайменше чотири "прильоти".
Незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає. Офіційний Київ обстріл не підтверджував і не коментував.
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