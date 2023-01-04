У селі Василівка в окупованій частині Запорізької області потрапила під обстріл будівля військової комендатури росіян. Про це повідомив представник окупаційної влади Володимир Рогов.

За його словами, є загиблі та поранені. Рогов стверджує, що ЗСУ вели вогонь з HIMARS, було щонайменше чотири "прильоти".

Незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає. Офіційний Київ обстріл не підтверджував і не коментував.