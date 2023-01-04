російські військові використовують тіла своїх загиблих у якості живого щита при спробі атакувати Бахмут. Однак у них це не виходить.

Про це повідомляє керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

Буданов розповів, що під час його візиту до міста Бахмут у Донецькій області українські військові показали йому поля з сотнями мертвих росіян. За словами керівника ГУР, це було схоже на картину з кінофільму.

"Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни, коли російські війська атакують через це поле, вони використовують ці тіла для укриття як щит. Але це не працює. Там справжні поля мертвих тіл", - сказав Буданов.

Він зауважив, що російські окупанти більше ніж півроку намагаються захопити місто. Однак їм все ще не вдалось досягти успіху.