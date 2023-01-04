Україна неодмінно переможе росію. Питання полягає лише у тому, скільки часу це займе та яку ціну заплатить наша країна.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Я хотів би, щоб це було вчора (перемога та завершення війни - ред.), але є нюанс, про який треба говорити і який не треба приховувати, - кожна країна має власні плани та інтереси", - сказав він.

Так, Україна має захищати своє та відстоювати своє, адже наша позиція є непереможною.

"Ми обов'язково переможемо, питання лише часу та дуже дорогої для нас ціни", - додав секретар РНБО.