Україна розпочала підготовку до війни з росією ще у грудні 2019 року. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", - наголосив він.

За його словами, вирішальним на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.

Данілов повідомив, що кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.

"У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували", - розповів секретар РНБО.