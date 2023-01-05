Бахмут зруйновано більш ніж на 60% - ОВА [ Редагувати ]
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто, яке триває вже пів року. Про це він сказав під час виступу в ефірі національного телемарафону.
Він також сказав, що в середу в результаті обстрілів міста загинули двоє мирних жителів.
Які б спроби увійти до міста не робив противник, йому не вдається просунутися. Які б успіхи вони не мали, вони були відкинуті на колишні позиції за межі міста.
Фактично зараз вони знаходяться на рівнинній спустошеній території, що також сприяє величезним втратам серед особового складу, додав він.
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