Говорити однією мовою. Це дуже важливий критерій для психолога і його пацієнта. Особливо, коли мова про військових.

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій психологічні консультації надає черниця, яка у минулому теж була військовою і не раз дивилася в очі смерті. Про шлях і долю жінки розкаже Вікторія Балицька.

Сестра Анисія у минулому носила військову форму, яку змінила на вбрання черниці. Жінка служила у вертолітній бригаді 5 років, була інструктором із парашутних стрибків.

- Скільки у вас стрибків особисто? - 500 з хвостиком. Це не є багато, насправді є набагато більші фахівці.

Жінка ризикувала життям, було й таке, що не розкривався парашут.

Сестра Анисія, психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

Особисто в моєму житті це було 13 таких можливостей померти. Але з того, що розповідають воїни, то це може бути набагато більше. І я можу зараз сказати і я це говорю в роботі психологічній, що померти - це так само непросто як і жити. Воно рівносильно.

Саме екстремальний військовий досвід зробив сестру Анисію унікальним психологом, якому довіряють бійці і їхні рідні.

Сестра Анисія, психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

Ми говорим просто на одній мові. Це однозначно відчувається. Є певні жести, слова, які про це, коли людина прожила. Це відчувається.

Син Любові - Роман загинув у жовтні під час боїв на Донеччині. Жінка ходить до сестри Анисії на консультації. Це допомагає вгамувати душевний біль.

Любов Стерхалюк, мати загиблого воїна:

Я мусила мати з кимось якусь пораду, якусь душевну, розумієте, таку розмову. І дуже багато дає. Я собі поговорю, помолимося разом, порадимося, дуже багато дає. І я не знаю як би то пережила. Як я би не ходила.

Монахиня з 2014-го надає психологічну допомогу ветеранам у військовому шпиталі. Цей восьмирічний досвід дуже знадобився. Сестра Анисія зараз проводить психотерапевтичні сеанси для воїнів, які повертаються з передової у важкому психологічному стані.

Сестра Анисія, психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

Для мене найболючіший момент, коли вони бояться звернутися по допомогу і від цього є загроза смерті. Ну не так відразу, але так, з часом.

Монахиня використовує спеціальні методики. Каже, головне допомогти військовослужбовцю звільнитися від руйнівної душевної напруги.

Сестра Анисія, психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

Не можуть дати раду з внутрішньою напругою, а вже прояв в кожного індивідуальний. Може бути агресія, може бути ступор, може бути алкоголізація, проблеми зі сном, флешбеки, неврологія різні варіанти.

Є і інший тип реакції на воєнний екстрим. Деякі бійці після повернення з фронту не можуть знайти собі місця у звичному житті.

Сестра Анисія, психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

Це такий захисний механізм і власне потім, коли людина приїжджає сюди, вона не може вже вписатися в нормальний спосіб життя, тому що вона там адаптувалася.

Психотерапії потребують і родичі військовослужбовців.

Сестра Анисія, психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

З проблемою втрати. Це якщо вже загинули. А якщо ще живі, то тривога. Такої степені чи втрата чи тривога, до такої степені, що також починаються ті самі порушення, що є у військових. Там втрата сну, агресія або авто агресія.

У сестри Анисії день розписаний по хвилинах.

Світлана Ткачук, керівниця Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій:

Хлопці мужні і вони дуже рідко дозволяють собі звернутися до психолога або підтвердити свою якусь існуючу проблему. Тому і вимоги в них до тої людини, до якої вони можуть звернутися, вони високі. Це має бути людина з середовища військових, це має бути людина, яка насправді десь пережила подібний досвід і відчула якусь подібнубіль. І та людина, якій можна довіряти, не соромлячись зайти до неї в кабінет і не боятися її зустріти потім на вулиці.

Сестра Анисія проводить індивідуальні та сімейні консультації. Проте у центрі планують відкривати ще і психотерапевничні групи.