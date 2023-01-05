російський диктатор володимир путін під виглядом переговорів пропонує світові визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.

Про це в Twitter пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відзначив Подоляк, Україна в жодному разі не планує сідати за стіл переговорів з путіним.

"Вже аксіома: чому з росією не можна буде домовитися. росія (в особі путіна, - ред.) під словом "переговори" пропонує Україні та світу визнати її "право на захоплення чужих територій" і "зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території". Це категорично неприйнятно", - відзначив радник голови Офісу президента.