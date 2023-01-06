Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед Різдвом.

Він попросив громадян України звертати увагу на повітряну тривогу під час свят.

"Будь ласка, пам'ятайте, яке зло воює проти нас. Враховуйте сигнали повітряної тривоги, і особливо в ці святкові дні. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку", - заявив він.