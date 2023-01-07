Перший у цьому році й наймасштабніший за весь час війни. Сполучені Штати надали Україні новий пакет військової допомоги на понад три мільярди доларів. В ньому і нові бронемашини, і HIMARS, і зенітні ракети Sea Sparrow, і M2 Bradley. І головне - сподівання, що все це дозволить переломити ситуацію на фронті та вигнати росіян окупантів - з наших земель.

Докладніше, про те, як американські союзники формували для нас новий пакет допомоги розкаже наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

За час повномасштабної війни Україна отримала американської зброї на понад 25 мільярдів доларів. Сума, погодьтеся, величезна. Але саме зараз, як заявляють у Пентагоні, "війна на українському фронті у критичній точці". І штати хочуть зробити все, щоб переломити ситуацію. І для цього - одночасно, в рамках єдиного пакета, - Штати виділяють озброєння на 2 мільярди 850 мільйонів доларів. А на додаток ще і 225 мільйонів, щоб модернізувати українську армію і допомогти у довгостроковій перспективі.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Ми завжди дивимося - а що Україні потрібно на цьому етапі? І надаємо те, що треба, бо на полі бою все має бути вчасно. Тому думаємо - і яку зброю надати, і, одночасно, як її ремонтувати, як проводити тренінги. Ну і от зараз правильний час надати "Бредлі", а для України - правильний час скористатися перевагами цієї техніки.

Пані Купер каже про півсотні бойових машин піхоти Bradley. У Пентагоні пояснюють, що цих БМП достатньо для оснащення цілого мотопіхотного батальйону. А ще вони матимуть у комплекті півтисячі протитанкових ракет TOW і 250 тисяч снарядів калібру 25 мм. У пакеті від штатів - й БТРи.

Сотня М-113. Перевірена часом модель, яку США почали випускати ще у 60-х роках - і використовували понад пів століття, це був основний бронетранспортер американської армії, який розійшовся по світу і використовується зараз у 44 країнах, окрім самих Сполучених Штатів.

На фронті також от-от опиняться півсотні машин Mrap - це спеціальна модель із протимінним захистом. У них броньоване дно, яке і не дає уламкам пробити корпус машини, і розсіює енергію вибуху. І майже 150-т Humvee, американських армійських всюдиходів, плюс їх у тому, що за необхідності такі машини максимально швидко перекидають ВПС у зону можливого наступу чи прориву - і на парашутах десантують на землю.

У Пентагоні вважають, що ця зима може стати переламним моментом. І не вірять закликам росії до перемир'я - навіть так званого "різдвяного".

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Щодо всіх цих заяв путіна про припинення вогню - так скажу вам, ви бачимо бої, що відбуваються в Україні тут і зараз. Навіть коли технічно це якесь "вікно тиші". Тобто це і була певна пропаганда, а на лінії фронту - без змін. Так, за нашими оцінками російські війська дійсно потребують і відпочинку, і перегрупування. Але все одно за короткі проміжки часу росіяни цього зробити не зможуть. Тож, маємо ставитися до цього скептично. Росіяни раніше так само казали, що не будуть вдиратися на територію України.

Тому Штати продовжуватимуть курс на нарощування і військової допомоги - і поставок зброї більш сучасної. У Пентагоні переконані, що ще довго відіграватимуть головну роль. Саме тому Штати передають, просто в рамках цього ж пакету, півсотні гаубиць (з яких два десятки - самохідні гаубиці Paladin) і тисячі снарядів для забезпечення всіх цих артилерійських систем. Другий пріоритет - засоби протиповітряної оборони, включаючи нові для українського фронту ракети. І тут - зміна тактики. Раніше Україні надавали лише ту зброю, якою військові вже вміли користуватися. Зараз - виділення нових озброєнь відбувається паралельно із навчанням, що стартує вже у січні у Європі. І такий підхід максимально заощаджує час. А час важливий, бо за прогнозами американських військових, росія таки може спробувати піти у новий наступ.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Думаю, зараз той момент, коли російські сили спробують перейти в атаку. Вони зараз намагаються мобілізувати - кого можуть… Як ми у Бахмуті бачили, коли вагнерівці в багатьох випадках вербують злочинців, щоб воювати! І, думаю, росія використовуватиме цю тактику - надсилатиме "хвилю" за "хвилею", свої війська, щоб хоч невеличку територію захопити - буквально якісь метри, які ні на що не впливатимуть. І цього буде все більше, але ви також побачите просування української армії.

У Пентагоні також знову повторили слова, які в цій ситуації є максимально важливими - військова та політична допомога Україні триватиме стільки, скільки треба. А від Лори Купер ми почули ще один меседж, адресований українцям. "Складно навіть уявити наслідки, якби путін зміг досягти своєї цілі та захопити Україну". І зрозумівши це країни світу об'єдналися так міцно, як не бачили із часів Другої світової. І не відступлять - щоб не дати наступному (як висловилась Купер) вуличному бандиту так само тероризувати сусідів. Тому війна в Україні і для Штатів, і для Європи - справа принципу.