Німеччина таки надасть Україні бойові машини "Мардер". Про них Київ просив Берлін неодноразово, але той вагався. І ось рішення прийнято. Сорок БМП укомплектують один український батальйон, екіпаж пройде навчання в Німеччині і машини отримаємо до весни.

Якої ще військової допомоги чекати від Берліна та інших наших європейських союзників? Тетяна Логунова дізнавалася.

"Мардер" або в перекладі "Куниця" - бойова машина піхоти, що вже більше півстоліття стоїть на озброєнні німецького Бундесверу. Попри "солідний вік", завдяки постійній модернізації, ця бронемашина вважається швидкою, маневреною та надійнішою навіть за надсучасні БМП "Пума". "Мардери" однаково ефективно працюють у денному та нічному режимах. Завдяки своєму озброєнню можуть нейтралізувати ворожу піхоту, бронемашини та бойові танки. І саме ці БМП вже незабаром з'являться в Україні. Передати їх українському війську готуються німці.

БМП "Мардер"офіційний Київ просив у Берліна щонайменше пів року. Безрезультатно. Німці наче і не відмовляли, але й не казали "так". І ось, нарешті, крига скресла. Після останньої телефонної розмови канцлера Олафа Шольца та президента Джозефа Байдена сторони повідомили: американці дають нам БМП Bradley, а німці "Мардери". А на додачу ще і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Логістичні деталі чергового траншу військової допомоги від Німеччини ще узгоджують. Утім, вже відомо що ЗСУ отримають кілька десятків машин бойової піхоти. До України вони надійдуть через кілька місяців.

Штеффен Хеберштрайт, речник федерального уряду:

Щодо "Мардерів" - ми хочемо надіслати батальйон, він складається приблизно з 40 машин. Ці БМП будуть готові до передачі в Україну в першому кварталі цього року. Тепер щодо навчання військових. Воно відбуватиметься в Німеччині і, за оцінками експертів, триватиме десь вісім тижнів.

"Куниці", тобто "Мардери" - це добре. Але чому не "Леопарди"? Так відреагували на рішення німецького уряду опозиціонери та політики з урядової коаліції. Вони вкотре закликають Шольца не зволікати і негайно передати Україні ще й бойові танки західного зразка "Леопард". Їх Київ завжди просив у німців разом із "Мардерами".

Танки українське військо, утім, отримає. Поки не від німців, але від французів. Рішення надати легку броню ухвалив президент Франції Емануель Макрон. Про що повідомив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Транш допомоги від французів - бронетранспортери "Бастіон" та легкі колісні танки Amx-10rs. Ці машини можуть використовуватися як для ведення розвідки, так і для нейтралізації бронетехніки. Amx-10Rs оснащені 105-мм гарматою, кулеметом та двома димовими гранатометами з електроприводом. Їх ще називають "винищувачами танків". Скільки одиниць техніки французи нададуть Україні і коли це станеться поки невідомо. Над передачею броні думають і у Великій Британії. Принаймні, на це натякнув міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. На пресконференції у Лондоні головний дипломат країни заявив, що танки цілком можуть стати частиною майбутнього етапу допомоги Україні.