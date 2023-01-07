У Запорізькій області ЗСУ одним ударом знищили 150 окупантів [ Редагувати ]
У Пологах Запорізької області українські військові відпрацювали чергову локацію з окупантами. Про це повідомляє "РИА Мелитополь".
Розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня засікли розташування окупантів. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових рф в тому числі 10 офіцерів.
Як зазначається, вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ окупантів
Місце прольотів зрадники-поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і не тільки. Високе керівництво окупантів лише хапалося за голову. Ще б пак! Ворог має збитки в Пологах і сусідньому Токмаку.
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