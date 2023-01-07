Сьогодні, 7 січня, Україною було запроваджено санкції проти більш як 100 російських артистів за підтримку агресії росії.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

За підтримку російської збройної агресії в Україні сьогодні до списку українських санкцій потрапили 119 російських артистів.

"119 російських "пропагандистів смерті" у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…", - заявив Подоляк.