У Зеленського назвали причину санкцій проти артистів рф [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні, 7 січня, Україною було запроваджено санкції проти більш як 100 російських артистів за підтримку агресії росії.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
За підтримку російської збройної агресії в Україні сьогодні до списку українських санкцій потрапили 119 російських артистів.
"119 російських "пропагандистів смерті" у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…", - заявив Подоляк.
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