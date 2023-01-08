Українські бійці ліквідували ще 430 окупантів [ Редагувати ]
Фото: окупанти
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 окупантів. Загалом втрати рф у війні з лютого перевищили вже понад 111 тисяч вбитими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 3069 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6130 (+5) од,
- артилерійських систем - 2065 (+3) од,
- РСЗВ - 431 (+0) од,
- засоби ППО - 217 (+0) од,
- літаків - 285 (+0) од,
- гелікоптерів - 272 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1849 (+5),
- крилаті ракети - 723 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4801 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
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