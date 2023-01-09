Російські війська розпочали потужний штурм Соледара (Донецька область) після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Після невдалої спроби захопити Соледар і відступ ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику та розпочав потужний штурм", - розповіла Маляр.

За її словами, зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".

"Ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо захищають кожен метр рідної землі. Жорстокі бої продовжуються прямо в ці хвилини", - додала заступник міністра оборони.