На російському аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків (фото) [ Редагувати ]
На російському військовому аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.
Про це повідомляють журналісти розслідувань "Схеми".
Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували "Схеми", свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації рф "Енгельс-2" у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.
У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.
Зазначено, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно залучає для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.
Також повідомляється, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.
Орім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.
по темі
Що таке російська армія - весь світ побачив за 10 місяців війни в Україні. А що ж із флотом? Цим питанням поцікавилася Ольга Жидецька.
8 січня на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусі прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил російської яедерації
Нещодавно Володимир Зеленський ввів санкції проти 119 російських діячів, зокрема заборонивши їм в'їзд в Україну
Вранці 9 січня у військкоматі міста Братська Іркутської області сталася пожежа. Це підтвердити у регіональному ГУ МНС, однак відмовились назвати подробиці, посилаючись на належність об'єкта до міноборони рф
З'явилися уточнені дані щодо постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області