Новий пакет допомоги Україні може змінити динаміку війни - Держдеп [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США через надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.
Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.
Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території знаходяться тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.
"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.
Зокрема, як він зазначив, США надаватиме БМП та системи ППО Україні.
по темі
Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон
У понеділок, 9 січня, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи намагається кремль відтворити кримський сценарій у Карабасі
Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки
Українські захисники сьогодні, 8 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10" на сході
В ньому і нові бронемашини, і HIMARS, і зенітні ракети Sea Sparrow, і M2 Bradley. І головне - сподівання, що все це дозволить переломити ситуацію на фронті.